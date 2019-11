Sérgio Conceição: «Com a expulsão tornou-se tudo mais fácil»

O FC Porto bateu, por 4-0, o Vitória de Setúbal, em jogo a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal e qualificou-se para os 'oitavos' da prova, num encontro que ficou marcado pela expulsão de André Sousa, médio dos sadinos, aos 32 minutos do encontro.





Na zona de entrevistas rápidas, Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, assumiu que o momento em que os sadinos ficaram reduzidos a dez elementos acabou por tornar "tudo mais fácil", apesar dos azuis e brancos terem estado sempre "tranquilos" na partida.





"Este jogo era difícil por vários motivos. Um treinador novo, não sabíamos aquilo que seria a estrutura nova do Vitória, nem como se apresentariam dentro de campo. Estas pausas para a Seleção [Nacional], em que trabalhamos com um grupo reduzido, e também com tudo o que se passou nos últimos tempos, como sabem e é público. Começamos bem o jogo, desbloqueamos o processo ofensivo do Vitória, usamos bem a largura. Sabíamos que podíamos explorar esse espaço com bom timing e foi o que fizémos. Até à expulsão, estivemos sempre tranquilos. Naturalmente que, depois com a expulsão, e com o livre que deu o primeiro golo, tornou-se tudo mais fácil", afirmou o técnico portista.

Questões disciplinares de Saravia, Uribe, Marchesín e Luis Díaz

"Sim, estiveram convocados. Se estão convocados estão disponíveis para o jogo."

Gestão do plantel para o encontro com o Young Boys

"Não, procurei ver os jogadores que estavam mais desgastados e os minutos que têm acumulado e tentei substituí-los. É normal que alguns jogadores como Danilo e Corona, que têm tido muitos minutos, precisem de descansar e colocar outros que tenham de aumentar o seu rendimento físico e competitivo, como foi o caso de Aboubakar", concluiu.