Sérgio Conceição com perfil para ser... "um bom presidente do FC Porto"

Enquanto Pinto da Costa desejar ser presidente do FC Porto, a sua comissão de apoio vai apoiá-lo sempre, mas um dia que o líder dos dragões deixe o cargo, Sérgio Conceição é alguém com o perfil que Fernando Cerqueira considera ideal para representar o clube ao mais alto nível.





"O nosso candidato é Pinto da Costa e no próximo mandato vamos avançar para mais uma candidatura, mas o espírito que Sérgio Conceição tem, a mística que ele tem, o que gosta do FC Porto, com o que coloca ao serviço do FC Porto, nada nos impediria de ver nele características fundamentais para um dia o apoiar a ser candidato a presidente do FC Porto, pelo menos eu pessoalmente, não posso falar pela comissão. Vejo nele capacidade e mística do FC Porto para ser um dia um bom presidente do FC Porto", destacou Fernando Cerqueira, líder da Comissão de Apoio à Recandidatura de Pinto da Costa.