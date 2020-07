Sérgio Conceição: «Com Rúben Amorim o Sporting é uma equipa diferente»

Sérgio Conceição não quer falar do título. "Sofá ou não sofá... não me diz nada", avisa, mesmo tendo oito pontos de vantagem sobre o Benfica. O técnico do FC Porto está focado na receção ao Sporting, e garante que nada vai mudar na equipa, independentemente do que acontecer hoje com os encarnados diante do V. Guimarães.



Momento da equipa

"Foi um micro-ciclo normal, onde trabalhámos em cima deste encontro, para prepará-lo da melhor forma. As expetativas passam por fazer bom jogo e ganhá-lo."



Campeão no hotel ou no relvado

"É prematuro falar dessa forma. Os campeões são feitos ao longo de 30 e tal jornadas. Trabalhamos a pensar desde o início nos objetivos do clube e a tentar ganhar os pontos possíveis, mais do que os outros, para sermos campeões. Sofá ou não sofá... não me diz nada. Estamos focados no Sporting e na nossa equipa e é assim que vamos continuar."



Se for campeão hoje

"Não muda absolutamente nada. Temos três jogos para fazer no campeonato nacional, mais um da Taça de portugal, e vamos continuar com a mesma seriedade. A ambição e a determinação vão estar sempre presentes porque estamos a representar um clube que nos obriga a isso."



Rúben Amorim

"O Rúben tem feito um excelente trabalho no pouco tempo que é treinador, tem ideias bem definidas do que quer para as suas equipas e é conhecendo o treinador, as suas equipas, que nos baseámos na estratégia para o jogo. Depois, há também o trabalho da nossa equipa."



Pode fazer esta época o pleno em clássicos

"Acho que nenhum adepto vai festejar a vitória nos clássicos, eles festejam é as vitórias, como nós."



Sporting mais forte com Rúben Amorim?

"É uma equipa diferente com o Rúben Amorim, com alguns jovens de qualidade que foram lançados pelo novo treinador, dentro da sua ideia de jogo. Os resultados mudaram para melhor porque depois da entrada do Rúben, o Sporting ainda não perdeu e isso é sinónimo de qualidade no trabalho."



Quatro ausências de peso no jogo de amanhã

"O atacar com três avançados ou com dois, 4x4x2 ou 4x3x3, depende de quem jogar. Não olhamos muito para isso mas sim para as caraterísticas dos jogadores que temos à disposição. Encontrar um bom equilíbrio para tentar ganhar o jogo é o nosso objetivo."



Equipas que se adaptam para defrontar o FC Porto

"A maior parte do nosso trabalho incide na nossa equipa. E encontrando pela frente uma equipa a defender num bloco mais baixo, com uma linha de cinco atrás, cabe-nos encontrar soluções para tornear essas difucildades. A equipa do Sporting é histórica, grande, e, por aquilo que tem sido o Rúben, não mudará muito o que tem sido habitual".



Sporting tem-lhe dado alguns dissabores

"Por falar em dissabores, aproveito para mandar um abraço à família da Ana Oliveira e a todo o Sporting porque é um momento a lamentar. Ver uma jovem partir da forma como partiu... Aproveito para mandar um abraço da minha parte e de toda a equipa do FC Porto. Sobre o Sporting, em 10 jogos tenho 4 vitórias, 5 empates e perdi uma vez. Esses jogos já passaram, importante é o que vamos jogar amanhã."



Oito pontos de vantagem

"Neste momento não significa nada, temos de os manter."



Fábio Vieira e Vitinha preparados para titulares?

"Até há 15 minutos estavam, não sei se se passou alguma coisa no balneário entretanto... Estão connosco há algum tempo, têm qualidade e estão preparados para jogar, assim como o João Mário e outros. Há jogadores jovens que estão connosco e que estão preparados. Olhamos para o panorama do futebol nacional no que toca à formação e realmente vejo gente com muita qualidade. Mas é preciso associar a isso uma mentalidade competitiva e isso não acontece de um momento para outro. Há que encontrar o melhor equilíbrio para lançar esta gente, mas não da forma que cada um quer, mas sim pelo que é necessário na equipa. Se for o meu filho não é por isso que vai jogar. Olho para qualidade e não se tem 17 anos, 27, 37..."