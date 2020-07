Sérgio Conceição com uma baixa para o Belenenses SAD

O plantel do FC Porto realizou, este sábado, o derradeiro treino para o encontro frente ao Belenenses SAD relativo à 30.ª jornada da Liga NOS.





Marcano, que continua a realizar tratamento à lesão no joelho direito, é o único caso clínico e vai falhar o confronto frente à formação orientada por Petit.O encontro entre dragões e azuis realiza-se este domingo às 21h30 no Estádio do Dragão.