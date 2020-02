Sérgio Conceição confirma ausência de Pepe em Guimarães

Sérgio Conceição confirmou este sábado que Pepe não vai estar disponível para o jogo com o V. Guimarães, amanhã, às 17h30. O defesa-central teve de abandonar o relvado naquele que foi o seu regresso ao ativo, cerca de um mês depois, a contas com uma mialgia de esforço na perna esquerda. Já Danilo permanece em dúvida para o duelo com os vimaranenses.





"O Pepe está impossibilitado de dar o seu contributo amanhã. O Danilo está melhor, sem dúvida, mas vamos vendo diariamente qual é o seu estado físico. Cabe-nos a nós ver se pode dar o contributo à equipa", disse o treinador do FC Porto em conferência de imprensa de antevisão ao encontro