Sérgio Conceição confirma Danilo na convocatória para o clássico com o Sporting

Sérgio Conceição confirmou este sábado que Danilo vai ser convocado para o clássico de amanhã, em Alvalade, com o Sporting (17h30), ainda que capitão tenha estado limitado nos últimos dias.





"Ele está melhor, vai estar convocado. Amanhã veremos se o poderemos utilizar no jogo", afirmou o treinador do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.O médio, recorde-se, esteve a recuperar nos últimos dias de uma inflamação no joelho direito, que o impediu de trabalhar a 100 por cento, remetendo-se a "treino integrado condicionado" e, de acordo com o site dos dragões, era ontem o único jogador a figurar no boletim clínico.