Sérgio Conceição: «Título deu muito trabalho mas foi muito merecido»

Após a goleada (6-1) diante do Moreirense no jogo de consagração do FC Porto como novo campeão nacional, o técnico Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito pela exibição dos dragões, sobretudo na 2.ª parte.





"Sabíamos das dificuldades e era preciso um FC Porto com o espírito que teve com o Sporting. Só assim conseguiríamos divertir-nos e gerir o jogo como queríamos. Entrámos bem, depois a equipa teve momentos interessantes com bola mas sem bola esteve muito mal. Na 2.ª parte tivemos uma dinâmica diferente no aspeto ofensivo mas pela forma como condicionámos o adversário. Depois, com a qualidade que temos e com o bom espírito pelo campeonato conquistado, conseguimos chegar a estes números", afirmou o técnico aos microfones da SporT TV.O técnico do FC Porto elogiou ainda os jogadores que foram menos utilizados ao longo da época."Tínhamos este jogo para preparar e demos oportunidade a jogadores como o Diogo Costa, porque têm trabalhado na sombra. Para que os mais utilizados estejam no nível alto é preciso grande trabalho dos menos utilizados e dou grande importância a esses. Os que jogam não precisam de moral. Um grupo competitivo tem muito a ver com o respeito pelas escolhas do treinador durante o ano e só assim conseguimos ter gente que quando é chamada a dar o seu contributo o dá ao mais alto nível"."Muitos treinadores, não só o Veríssimo do Benfica mas outros me mandaram mensagem em privado a felicitar pelo título de campeão. Muitos mesmo. Deixo um agradecimento a eles e a todos os que me e nos felicitaram. Foi um título que deu muito trabalho mas foi muito merecido."