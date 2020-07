Sérgio Conceição continua com quatro baixas na preparação para final da Taça de Portugal

O plantel do FC Porto realizou esta quarta-feira mais um treino de preparação para a final da Taça de Portugal com o Benfica, marcada para sábado às 20h45 no Estádio Cidade de Coimbra.





Sérgio Conceição tem 4 jogadores no boletim clínico: Iván Marcano, Matheus Uribe e Luis Díaz que prosseguem o tratamento às respetivas lesões. Já Mbemba fez exercícios de treino integrado condicionado.Para quinta-feira está agendada nova sessão no Olival, a partir das 10h30.