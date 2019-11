Sérgio Conceição contraria os "líricos e românticos" e lembra o futebol escocês

Sérgio Conceição contrariou os "líricos e românticos" e apontou as principais caraterísticas do futebol moderno, colocando o foco no futebol escocês. "O futebol, ao contrário do que muitos líricos e românticos dizem, não tem a ver com isso. Tem a ver com equipas combativas, agressividade boa que metem a cada bola que disputam. Nós olhamos para aquilo que é o futebol inglês, o próprio futebol na Escócia, o nosso jogo em Glasgow. O Celtic, por exemplo, foi ganhar a Roma à Lázio. Tem a ver com essa agressividade, do próprio jogo, do ritmo que o jogo consegue ter. Depois surge o que é de outras características, o talento dos jogadores. Nós temos jogadores que podem resolver, em todos os momentos, é isso que esperamos, é isso que foi o FC Porto nestes dois anos e meio", realçou o treinador dos azuis e brancos."As expectativas são as maiores, de fazer um bom jogo e ganhar. O resultado é o mais importante. Esperamos um jogo difícil. Dérbi histórico da cidade do Porto. O Boavista muito competitivo, tem feito um excelente trabalho com o Lito Vidigal. Perdeu a invencibilidade na última jornada. Cabe-nos fazer o melhor jogo possível para ganhar os três pontos""Os jogos são todos especiais, todos importantes e competitivos, os momentos das equipas são pouco relevantes para o que acontece nos 90 minutos. Cabe-nos criar a história do jogo. No ano passado foi resolvido já nos descontos, o Boavista não tão bem como este ano, mas cada jogo tem a sua história. Mais fácil do que no ano passado. Foi muito importante, é para isso que vamos trabalhar, para conseguirmos o objetivo mais importante que é o campeonato"