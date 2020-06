Sérgio Conceição: «Contrato? O presidente sabe bem o que penso»

Pinto da Costa reforçou recentemente a confiança em Sérgio Conceição, que tem contrato com o FC Porto até 2021 e esta terça-feira o treinador foi questionado sobre a sua situação.





"O presidente sabe bem o que eu penso e a comunhão de ideias entre nós e não vale a pena falar", referiu o treinador do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Marítimo, marcado para quarta-feira às 19h15.