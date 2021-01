Sérgio Conceição: «Corona é bom demais»

Sérgio Conceição não poupa elogios a Jesús Corona. O internacional mexicano, que tem sido uma das peças fundamentais da equipa portista esta temporada, tem "uma criatividade fora do comum" na opinião do treinador que acrescenta: "Se puder meter mais uns golos..."





"Faz parte do que é a personalidade dele, é um bom rapaz, é bom demais. Mas assim como está, está bem. É verdade que no último terço ele é um bocadinho mais egoísta. Mas tem uma criatividade fora do comum. Se puder acrescentar mais golos... Acho que teve uma evolução em termos de consistência comigo aqui muito boa. Não oscila entre o razoável e o bom. Ele consegue emprestar ao jogo esse trabalho que dá à equipa, trabalho defensivo. Quando estamos numa situação em que o adversário está por cima no jogo ele não se coíbe de vir atrás ajudar o lateral e isto para mim é muito importante. Tem talento e se puder meter mais uns golos...", afirmou na conferência de imprensa desta quinta-feira de antevisão ao jogo com o Famalicão.