Sérgio Conceição: «Corona não é de se queixar, levou um toque e não foi pequeno»

O FC Porto empatou (1-1) com o Académico de Viseu, em jogo a contar para a 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, um resultado que deixa tudo em aberto para o encontro no Estádio do Dragão, no próximo dia 12.





No final do encontro, Sérgio Conceição criticou a arbitragem de João Pinheiro e o lance não assinalado a Jesús Corona, já perto do final do encontro, afirmando que existe um penálti "claro" sobre o mexicano."Houve algum demérito nosso naquilo que foi a nossa falta de eficácia, principalmente por aí. Agora é olhar para o jogo da 2.ª mão no [Estádio do] Dragão porque queremos muito estar no Jamor. [Sobre o possível penálti] Ainda não vi o lance. Mas daquilo que vi, do banco, pareceu-me claro. O Corona não é de se queixar, levou um toque e não foi pequeno", apontou o técnico, em declarações à RTP."Se jogou é porque tem qualidade, assim como os outros jogadores que entraram hoje em campo. Está a fazer um bom trabalho. A verdade é que mudámos oito jogadores relativamente ao último jogo, mas isso justifica absolutamente nada. Lembro-me de várias oportunidades que podíamos ter ampliado a vantagem e sofremos num único remate, mas o futebol é mesmo assim. Vamos começar a pensar no jogo de sábado.""Não mexe nada", concluiu.