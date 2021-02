Sérgio Conceição: «Cristiano Ronaldo? Não vale a pena estarmos aqui a massacrá-lo com elogios»

Para lá de elogiar o potencial da Juventus, e logo aí ter destacado Cristiano Ronaldo, Sérgio Conceição voltou a deixar palavras positivas para o capitão da Seleção Nacional. Isto numa pergunta na qual o fizeram sorrir, já que o jornalista que a fez lembrou que a estreia de CR7 na Liga dos Campeões pelo Sporting foi numa partida diante do Inter Milão, onde na altura atuava o próprio... Sérgio Conceição.





"O Cristiano tem de ser um orgulho para todos os portugueses. Já faltam adjetivos para a qualidade dele, os números falam por si. Não vale a pena estarmos aqui a massacrá-lo com elogios, porque são fáceis de colar naquilo que é a carreira dele. Melhor jogador de sempre ou não, para ele não é importante, para mim sinceramente também não é. Temos um jogador que principalmente pela seleção só temos de aplaudir. É um atleta de elevado nível, que vai entrar na história do futebol mundial. É diferenciado e como português deixa-me muito orgulhoso, principalmente quando representa a nossa seleção", elogiou o técnico portista, que em seguida recusou a ideia de que no seu FC Porto teria de sair Corona para entrar... Cristiano Ronaldo."Não tinha de sair o Corona. O Cristiano jogava, mas não saía o Corona... O Corona tem 150 jogos, é um jogador que tem ganho títulos e todos os que ganham ficam na história do FC Porto", disse, elogiando o jogador que minutos antes tinha analisado ao seu lado a partida de amanhã.