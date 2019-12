Sérgio Conceição dá os parabéns a Benfica, Sporting e Sp. Braga

Sérgio Conceição analisou o triunfo do FC Porto sobre o Feyenoord e consequente apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa, fase na qual os dragões terão a companhia de outras três equipas portuguesas: Benfica, Sporting e Sp. Braga.

"Portugal tem qualidade e é pena que cá não se fale de futebol nem do jogo jogado. Damos pouco valor ao que somos em termos de país, mas temos equipas que dão imagem fantástica. Ainda hoje o Vitória [de Guimarães] foi à Alemanha ganhar", notou Sérgio Conceição, felicitando ainda as formações lusas que vão continuar em prova. "Os meus parabéns às outras equipas portuguesas que conseguiram passar, espero que tenhamos boa prestação nos 16 avos de final", desejou o técnico portista.No que ao FC Porto diz respeito, Sérgio Conceição garante que o "espírito para ganhar a Liga Europa está dentro do balneário" mas também reconhece o nível de dificuldade que a prova apresenta, sobretudo na fase a eliminar."Representamos um clube histórico, que por mais do que uma vez ganhou a competição. É um trajeto extremamente difícil, as equipas estão cada vez mais competitivas e até podem dizer que a Liga Europa não é tão importante como a Champions nem tem tanta qualidade, mas há bastante qualidade", notou.Apesar de estar confiante numa boa prestação dos dragões, o técnico avisa que há muito trabalho pela frente. "Temos tido para uma boa caminhada nesta prova, mas há situações que temos de melhorar e temos consciência disso, faz parte daquilo que é o crescimento da equipa", concluiu.