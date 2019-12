Sérgio Conceição: «Danilo está melhor capitão agora do que no início»

A discussão entre Danilo e Sérgio Conceição, que marcou a pré-temporada do FC Porto, já lá vai. Essa é a garantia do técnico dos dragões, que, em entrevista ao Canal 11, deixou elogios ao capitão dos azuis e brancos, que, na sua ótica, está melhor na função agora do que no início.





"O Danilo está um capitão muito melhor agora do que no início. É uma referência do balneário. Houve a tal situação no início da época, mas nunca disse que houve um problema. Nem eu nem ele. Problemas há sempre. Num balneário onde existe personalidade, onde existe a tal mística, onde há ambição para ganhar, onde existem pessoas com caráter, há divergências. É normal. Eu dou a opinião e quero ouvir a opinião dos jogadores. Valorizo as opiniões deles. É natural que às vezes existam situações menos confortáveis", referiu.