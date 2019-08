Sérgio Conceição: «Danilo está verdadeiramente limitado»

Ausente do encontro do fim de semana, diante do Gil Vicente, Danilo poderá voltar a desfalcar o FC Porto na terça-feira diante do Krasnodar, conforme referiu esta segunda-feira Sérgio Conceição na antevisão do encontro com os russos. Abordando diretamente a situação do internacional português, o técnico portista deixou claro que se trata única e simplesmente de um problema físico e não algo relacionado com o "estado de espírito" do jogador.





"Estamos a ver, está condicionado. Não da mensagem que quiseram passar, que não foi opção, que estava em poupança. Fez um exame esta manhã, está verdadeiramente limitado. Não sabemos se podemos contar com ele amanhã. Há grandes probabilidades de não estar disponível para o jogo. Não por causa do estado de espírito, mas sim por impossibilidade física. Não tenho necessidade de mentir", frisou o técnico, que esta tarde, no derradeiro treino antes da partida ante os russos, não pôde contar com o médio nos trabalhos