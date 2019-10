Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sérgio Conceição: das garrafas da alegria à 'bicada' a Jorge Jesus Treinador do FC Porto explicou, com recurso ao humor, uma declaração que fez no pós-Rangers





• Foto: José Gageiro / Movephoto