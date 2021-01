Sérgio Conceição: «Das melhores exibições que fizemos fora de portas»

Sérgio Conceição deu os parabéns ao seus jogadores pela vitória frente ao Farense (1-0). O técnico do FC Porto disse que foi das melhores exibições dos dragões enquanto visitantes.



"Foi um jogo bem conseguido. Entrámos muito bem e mostrámos personalidade e caráter. Criámos muitas situações de golo. Pena esta exibição não ser ilustrada com outro resultado. Foi das melhores exibições que fizemos fora de portas. Os meus jogadores estão de parabéns", atirou o técnico na 'flash' da Sport TV.





Questionado sobre se o empate do Benfica frente ao Nacional é uma boa notícia, Conceição lembrou... os casos de Covid-19."A boa notícia recebemos na véspera quando disseram que não havia mais casos de Covid-19. Chegámos à véspera de um jogo e quando delineámos determinada estratégia e nos vemos privados de alguns elementos... as coisas não são fáceis mas é o que temos. É estarmos atentos e todas as normas são para ser respeitadas. Estou muito contente por estes três pontos e é um gosto vir aqui ao São Luís, um estádio mítico onde eu também tive a oportunidade de defender o FC Porto enquanto jogador."