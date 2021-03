Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sérgio Conceição de novo multado por não usar braçadeira de treinador Treinador portista punido com uma multa de 2.550 euros na sequência do jogo com o P. Ferreira





• Foto: José Reis/Movephoto