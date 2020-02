Sérgio Conceição dedica vitória a menina com cancro

Sérgio Conceição dedicou a vitória diante do FC Porto diante do Benfica a Inês Índio, a filha de Alberto Índio, mas também a todas as pessoas que sofrem de idêntico problema de saúde.

"Quero dedicar a vitória a uma menina que sofre de uma doença oncológica. É a Inês Índio, filha do Alberto Índio, que é quem dá a música quando entramos no estádio. Quero dedicar a todas as crianças que estão na mesma situação. Sei que hoje os meus jogadores deram um momento de grande felicidade a pessoas que sofrem destes problemas e é importante frisar isso", declarou o técnico, à SportTV.