Sérgio Conceição defende VAR e adverte: «É uma ferramenta, mas depois há a pessoa que analisa...»

Numa semana pós-clássico com o Benfica, marcada por vários comunicados sobre arbitragem, Sérgio Conceição preferiu este sábado não se alongar sobre o tema, nomeadamente sobre o VAR e o facto de o segundo golo do FC Porto diante do Ac. Viseu não ter tido confirmação do vídeo-árbitro, apesar de na altura terem ficado dúvidas sobre a posição de Alex Telles.





"Sinceramente, não queria entrar por aí, perde-se o foco do jogo de amanhã. Continuo a ser defensor do VAR é uma ferramenta, mas depois há a pessoa que está à frente do VAR, que está a analisar as imagens. Tudo depende dessa capacidade humana para decidir e para interpretar da melhor forma. Mas quero focar-me no jogo de amanhã", afirmou o técnico dos azuis e brancos na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o V. Guimarães (amanhã, 17h30).