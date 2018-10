Sérgio Conceição deixa conselho aos árbitros: «Deixar o lance correr até ao fim e depois analisa-se»

Sérgio Conceição gostou da atitude dos jogadores do FC Porto no triunfo caseiro diante do Feirense ( 2-0 ). Na flash interview da Sport TV, o treinador dos campeões nacionais salientou o lance do golo de Felipe e deixou um conselho aos árbitros."Jogámos contra um adversário que se organiza bem defensivamente, o que deu mais valor à nossa vitória. No início do jogo tivemos um golo anulado que acho que é limpo. É melhor deixar o lance correr até ao fim, como se viu em alguns jogos este fim de semana, e depois logo se analisa. Com o 1-0 a manter-se, o adversário galvaniza-se e mantém as suas esperanças. Podíamos ter aumentado a vantagem no final da primeira parte e entrámos no segundo tempo à procura de outro golo que desse mais tranquilidade. Só conseguimos mais tarde mas é de realçar o trabalho dos jogadores.""São coisas que trabalhamos. As táticas sao decisivas nos jogos e trabalhamos muito as várias sitações. Este tipo de combinações são trabalhadas para, quando os jogos são dificeis, tirarmos vantagem.""As equipas estão todas juntos, estamos no início ainda e isto é uma maratona. Somos uma equipa competente, com um balneário fantástico. E agora queremos ir para a ftrente na Taça da Liga."