Sérgio Conceição deixa mensagem a Mihajlovic: «Bem-vindo de volta, meu amigo»

Mihajlovic prometeu e cumpriu: voltou ao banco após 40 dias internado com leucemia

Melhor sensação do mundo! Bem-vindo de volta meu amigo pic.twitter.com/8pOfWWzegj — Sérgio Conceição (@CoachConceicao) 26 de agosto de 2019



Sérgio Conceição assinalou esta segunda-feira, nas redes sociais, o regresso de Sinisa Mihajlovic ao ativo. O treinador do Bolonha, que em julho anunciou sofrer de leucemia, cumpriu o que tinha prometido eO técnico saiu do hospital precisamente no dia do jogo com o Verona, depois de 40 dias de internamento. O treinador do FC Porto deixou uma mensagem ao seu amigo no Twitter."Melhor sensação do mundo! Bem-vindo de volta meu amigo", escreveu o treinador azul e branco.