Sérgio Conceição deixa mensagem de despedida a Emiliano Sala

Sérgio Conceição também deixou uma mensagem de despedida a Emiliano Sala, cujo corpo foi retirado dos destroços do avião que se despenhou no dia 21 de janeiro no Canal da Mancha - a identificação do cadáver foi feita ontem pelas autoridades inglesas. "Descansa em paz, meu amigo Emi", disse o treinador do FC Porto no Twitter, numa frase escrita em francês e em português.Recorde-se que o técnico portista orientou Sala no Nantes, clube onde o avançado argentino atuava antes de se transferir para o Cardiff. Ontem, depois da confirmação da sua morte, o mundo do futebol reagiu , prestando a sua homenagem a malogrado futebolista.