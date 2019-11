Sérgio Conceição deixa palavra aos emigrantes que vão apoiar o FC Porto

O FC Porto foi recebido por vários adeptos na Suíça e esse apoio irá repetir-se no Stade de Suisse, casa do Young Boys, onde muitos emigrantes irão aproveitar a oportunidade para ver de perto o emblema azul e branco. Ora, esse foi um dado que Sérgio Conceição não esqueceu no lançamento ao jogo com os helvéticos.





Na verdade, o técnico portista aproveitou a primeira intervenção para deixar uma palavra aos emigrantes e a todos os adeptos que irão viajar de Portugal para apoiar a equipa, prometendo a intenção de retribuir em campo."Tenho família aqui na Suíça e queria dar uma palavra a todos os emigrantes e aos adeptos que vêm de Portugal. É bom sentir o apoio deles. É uma oportunidade de verem a equipa de perto e temos de retribuir. Têm sempre uma dose de saudade Em relação ao jogo, a estratégia foi planeada de acordo com essa necessidade de vencer. Estamos focados naquilo que é a vitória", referiu.