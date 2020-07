Sérgio Conceição deixa "recado" a empresários: «Até já me chateei com alguns»

A época aproxima-se do fim mas o FC Porto tem ainda a última jornada do campeonato para cumprir e a final da Taça de Portugal para diputar, frente ao Benfica, a 1 de agosto. Até lá, o treinador dos dragões garante que não quer nem vai pensar na próxima época e aproveitou para deixar um "recado" aos empresários e agentes de jogadores.





"Até já me chateei com alguns e é o normal que o façam nesta altura porque é o trabalho deles e, como em tudo, há bons e menos bons. Mas não me mandem mensagens, não vale a pena. Até à final da Taça de Portugal não quero estar com ninguém, não penso nem olho para contratos. Zero. Não estou com a cabeça na próxima época e não falei com ninguém, nem mesmo dentro do clube", afirmou o técnico do FC Porto durante a conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Sp. Braga.