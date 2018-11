Sérgio Conceição: «Depois do jogo na Luz foram sete jogos, sete vitórias»

Sérgio Conceição não podia estar mais satisfeito. A vitória frente ao Sp. Braga mantém os dragões numa senda vitoriosa e o técnico elogiou a postura dos seus jogadores. "Este clube dá-se mal com a derrota e estes jogadores mostraram de que fibra são feitos", frisou."Marcámos um golo, o Sp. Baga não conseguiu. Foi um jogo muito competitivo, foram duas equipas bem organizadas, houve ocasiões de parte a parte e 'caiu' para nós. Tivemos essa felicidade, mas fomos à procura dela. Volto a dizer que jogámos há três dias, tivemos uma vitória na Champions, mas vi os jogadores com uma intensidade grande neste jogo. Quem joga na terça-feira e hoje faz um golo nos últimos minutos... Só há que reforçar o espírito destes jogadores e o espírito anímico da equipa.""Temos muito respeito pelo Sp. Braga, um clube ambicioso, competitivo e bem orientado pelo Abel. Mas somos campeões nacionais, somos o FC Porto, quando faço alterações é sempre a pensar nos pontos.""Todos os jogadores são importantes, sofremos um dissabor grande na Luz, mas depois disso foram sete jogos, sete vitórias. Este clube dá-se mal com a derrota e estes jogadores mostraram de que fibra são feitos. Estão de parabéns. A felicidade cai para o lado de quem a procura e nós procurámo-la.""O mais importante é a equipa, o Otávio faz parte dessa equipa, como Adrián López, que ficou de fora e tem trabalhado de uma forma fantástica. Mas há um grande respeito e aceitação para com as decisões que o treinador toma.""Tenho uma equipa de caráter, com grande personalidade e grande determinação. O nosso objetivo é o processo, é a forma como trabalhamos diariamente. Com esse espírito vamos ser felizes no fim da época. Temos um espírito de campeões e isso deixa-me feliz."