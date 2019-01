Sérgio Conceição: «Depois do jogo na Luz não vi ninguém mais forte do que nós»

Sérgio Conceição considera que o FC Porto deu uma boa resposta à derrota na final da Allianz Cup, vencendo o Belenenses ( 3-0 ) de forma justa num encontro que, disse o técnico, estava recheado de armadilhas. À Sport TV, o treinador portista destacou a superioridade da sua equipa desde a derrota com o Benfica para o campeonato, em outubro, e não descartou o Sporting da luta pelo título, pese os leões terem já uma desvantagem de 10 pontos."Foi um jogo muito importante, depois de uma semana vivida com a final four. Era importante dar uma resposta positiva, com um tempo pouco agradável para vir aqui apoiar e um jogo demasiado tarde. Tinha tudo para haver um dissabdor, se não estivéssemos comprometidos. Parabéns aos jogadores pela resposta.""Não concordo, houve um período de 10 minutos menos pressionantes mas grande parte do tempo não foi assim e provocámos o erro no primeiro terço do adversário. Eles gostam de sair a jogar e nós fomos inteligentes na ocupação da zona de finalização, com os alas a quebrar na zona de penálti, como no golo do Brahimi. Andámos sempre à procura do golo e não tirámos o pé do acelerador. O adversário também tem qualidade e uma posse interessante. Resultado justo, podíamos até ter marcado mais mas é justo tendo em conta o que o Belenenses fez.""Não vi ninguém depois do jogo da Luz mais forte do que nós. Temos jogadores excelentes com qualidade individual, uma organização muito acima da média e a prova disso é o que temos feito na Liga dos Campeões. Temos tudo para ter uma época de sucesso ou até melhor que a da época passada.""Não, olhamos para nós, embora atentos ao que se passa à nossa volta. Temos três rivais que lutam pelo campeonato e não meto o Sporting fora. Vêm aí três, quatro jogos importantes e aí já podemos chegar a uma conclusão."