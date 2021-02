Sérgio Conceição: «Dérbi? Quero muito ganhar ao Belenenses SAD»

O FC Porto venceu o Rio Ave e vai assistir ao dérbi desta noite entre Sporting e Benfica sabendo que pelo menos um dos rivais na luta pelo título irá perder pontos. Mas Sérgio Conceição não está preocupado com isso e prefere focar-se já no próximo jogo dos dragões.





"O resultado que mais nos convém? É aquilo que tiver de acontecer, sinceramente. Olhamos para o nosso trajeto, a nossa luta e agora é carregar baterias para jogar no Jamor contra o Belenenses SAD que é sempre um jogo historicamente difícil. Quero muito ganhar contra o Belenenses SAD", atirou o técnico, na flash-interview, à Sport TV."Na primeira parte criámos 5 ou 6 ocasiões claríssimas de golo. No início da 2.ª não estivemos tão incisivos, o que é normal, mas continuámos à procura do golo e conseguimos. Foi uma vitória justa, contra um adversário de qualidade. Estávamos preparados para diferentes cenários, focados na nossa equipa.""Há sempre uma motivação extra quando chega um novo treinador, jogadores querem mostrar algo mais. Sabemos que em dois dias não se pode trabalhar muito e estávamos principalmente preocupados connosco, com vontade de estar equilibrados. Rio Ave tem jogadores rápidos na frente mas tivemos um equilíbrio fantástico. Não permitimos quase nada ou mesmo nada ao Rio Ave. Fizemos um jogo consistente e poderíamos ter feito mais golos"."Precavemo-nos com testes e exames depois de os jogadores cumprirem isolamento, para ver o estado deles. O nosso departamento médico esta sempre em grande nível nesse sentido. Temos sempre algum receio, os jogadores reagem de forma diferente, mas há que olhar para a frente."