Sérgio Conceição desafiado a revelar pormenores do onze: «Talvez em 2030...»

O FC Porto vai defrontar esta terça-feira o Varzim, nos quartos-de-final da Taça de Portugal, um jogo em que Sérgio Conceição alerta para a necessidade de a equipa manter os níveis de atenção, até porque vai medir forças com uma equipa que não tem nada a perder. Já sobre o onze que vai apresentar, pouco ou nada disse.





"Vamos defrontar o Varzim, uma equipa que nos últimos 4 meses não perdeu fora. Estou a lembrar-me de um início mau, mas depois teve um percurso interessante, principalmente fora. É uma equipa talhada para jogar fora, mais contida, para espreitar ataques rápidos, contra-ataques... Temos de estar precavidos contra isso. Trata-se de uma equipa incómoda, que cria dificuldades. Temos de encarar com respeito máximo, assumir o jogo e tentar passar a eliminatória.""Nas provas internas, à exceção de meia dúzia de jogos, normalmente todas as equipas têm tudo a ganhar e nada a perder connosco. Estamos habituados a isso e temos de olhar para o jogo com grande respeito pela equipa que estará à nossa frente, perceber os seus pontos fortes (com e sem bola), o que é preciso fazer para desmontar a sua organização defensiva (se calhar mais baixa ainda). A nós cabe-nos assumir a despesa do jogo, estar de uma forma equilibrada para que num momento em que o adversário olhar para a nossa baliza estarmos prontos para não sermos surpreendidos. É preciso ser cauteloso.""Fiz a analogia com a F1, é preciso ajustar a equipa, dependendo do momento de alguns jogadores, do adversário e tudo isso. Depois de eu ter revelado a dupla de centrais [para o jogo com o Moreirense], vocês [jornalistas] estão à espera que solte mais alguma coisa sobre a equipa? Talvez em 2030...""Só falo de futebol!""Já tive a oportunidade de dizer que tenho um plantel equilibrado. É o ano em que fico mais satisfeito em termos de soluções para as várias posições.""Corrigir erros que acontecem no jogo fazemo-lo sempre, é normal. Em relação a esses dos jogadores, falei no balneário e disse-lhes que continuava com a mesma opinião que tinha antes do jogo. O que avalio é o trabalho diário. Há um dia que pode correr bem, outro menos bem, mas isso não vai mudar a minha opinião."