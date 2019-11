Sérgio Conceição: «Desafio em que o resultado é o mais importante»

Apesar da derrota em Glasgow, Sérgio Conceição diz que "as expectativas são as melhores" para um jogo em que "o resultado é o mais importante". "Espera-nos um jogo difícil, um dérbi histórico da cidade do Porto, olhamos para o Boavista deste ano como uma equipa muito competitiva, que perdeu a invencibilidade na jornada anterior, tem feito um excelente trabalho com o Lito Vidigal e a nós cabe fazer o melhor jogo possível para somar os três pontos", notou o técnico portista, relembrando a ideia de que "todos os jogos são especiais".

"Os jogos são todos competitivos e os momentos das equipas por vezes são pouco relevantes para aquilo que acontece dentro dos 90 minutos, cabe-nos criar a história do jogo e fazer com que seja a nosso favor", clarificou.