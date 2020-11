Sérgio Conceição destaca "grandeza" de Reinaldo Teles: «É um sentimento comum a todas as pessoas»

Manhã de grande emoção no FC Porto. O cortejo fúnebre de Reinaldo Teles passou pelo Estádio do Dragão. Uma despedida que muito tocou Sérgio Conceição.





"É um momento forte para nós portistas. É um sentimento comum a todas as pessoas, mesmo fora do FC Porto", disse o treinador na conferência de imprensa de antevisão do jogo de sábado com o Santa Clara.O treinador acrescentou que no plantel portista todos percebem quanto o dirigente, que morreu quarta-feira, foi importante para o clube."As emoções esão sempre ligadas à nossa vida. Existem jogadores que conhecem o senhor Reinaldo, outros nem tanto. Mas penso que essa atmosfera eles percebem, a grandeza da pessoa em questão. Nós, equipa técnica, tentamos motivar os jogadores e isso é bem visível nas nossas equipas", completou: