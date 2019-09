Sérgio Conceição deu palavra a Nakajima

Sérgio Conceição irritado dá puxão de orelhas a Nakajima



Além da ausência de Zé Luís , houve um pormenor que saltou à vista no treino desta quarta-feira do FC Porto de preparação para o jogo da Liga Europa com o Young Boys. Depois da corrida de aquecimento, quando os jogadores se preparavam para o primeiro exercício com bola, Sérgio Conceição aproximou-se de Nakajima e dirigiu-lhe algumas palavras por breves instantes.No final do encontro com o Portimonense, Sérgio Conceição teve uma reação intempestiva em relação a Nakajima.O jogo em Portimão tinha um sabor especial para Shoya Nakajima, acima de tudo por se tratar do seu regresso a Portimão, mas a verdade é que o japonês não saiu do relvado com bons motivos para se lembrar deste encontro no futuro próximo. Pelo contrário. Entrado aos 71 minutos para o lugar de Luis Díaz sob um enorme coro de aplausos dos adeptos presentes, numa altura em que o FC Porto vencia por 2-0, o camisola 10 portista viu a sua antiga equipa chegar ao empate apenas 6 minutos depois e, após o apito final da partida, acabou por ser alvo de uma enorme ira de Sérgio Conceição.Depois de, num primeiro momento, se ter dirigido ao centro do relvado para, aparentemente, chamar o japonês para junto do restante plantel azul e branco, o técnico perdeu a calma, seguiu os passos do jogador e dirigiu-lhe algumas palavras mais quentes. Situação que gerou um pequeno foco de tensão nas hostes azuis e brancas e que apenas serenou após a intervenção de Otávio e Corona, que entraram em cena para afastar Conceição do internacional nipónico e, consequentemente, apelar à serenidade.O entendimento da estrutura azul e branca, ao que Record apurou, é o de que o criativo demonstrou " uma falta de empenho inadmissível " para um jogador do FC Porto.