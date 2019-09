Sérgio Conceição: «Devíamos ter feito mais»

Na análise à vitória do FC Porto diante do V. Guimarães, por 3-0 , Sérgio Conceição começou por deixar elogios aos adversários pela forma como se apresentaram e reagiram, pese embora a expulsão precoce de Tapsoba, considerando depois que a sua equipa acabou por deixar a desejar na organização ofensiva."Quero dar os meus parabéns ao Vitória pelo excelente jogo que fez dentro das dificuldades que é ficar com menos um jogador logo bem cedo. Nós fizemos o golo e, estando o adversário em inferioridade, pensávamos que as coisas seriam mais fáceis. Mas no futebol torna-se difícil quando não fazemos o nosso trabalho. Falo defensivamente, porque está tudo associado. Na nossa dinâmica ofensiva fomos muito previsíveis na largura, poucas vezes esticámos o Vitória, que se apresentou muito compacto em 15 metros, a ocupar bem os espaços. Nós, de certa forma, não provocámos alguma incerteza na última linha do Vitória. Fomos para o intervalo com um resultado que no meu entender se ajustava. Na segunda parte entrámos melhor, a entender que devíamos provocar mais o Vitória no último terço. Apresentaram um espírito fantástico, não baixaram os braços. Depois, com a segunda expulsão, fizemos os golos. O resultado é exagerado para o que sucedeu", começou por analisar, à SportTV."Desde o Estoril que encontro equipas do Ivo Vieira e é desta forma que ele costuma jogar. Sabemos como o desmontar, mas hoje não fomos eficazes. Estávamos precavidos para a possibilidade de virem com quatro médios e dois alas, tirando um avançado puro e metendo um homem mais no meio... Devíamos ter feito mais naquilo que é a nossa organização ofensiva. O Vitória foi acreditando, esteve muito bem organizado e criou problemas""Foi importante o Otávio como foi também o Mbemba e o Tiquinho. Isso demonstra o espírito e a vontade de todos em jogar e ajudar a equipa""Este é o nosso normal. Ganhar, trabalhar e ter mais tempo de trabalho. Não teremos os que vão para as seleções, mas ficam os outros e até temos a particularidade de poder observar os jovens da equipa B. Para além disso, podemos trabalhar com mais tranquilidade"