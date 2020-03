Sérgio Conceição dispara: «Penálti do tamanho da Torre dos Clérigos»

O FC Porto empatou (1-1) na receção ao Rio Ave, em jogo a contar para a 24.ª jornada da Liga NOS e desperdiçou a oportunidade para aumentar a vantagem pontual de um para três pontos para o Benfica, depois das águias terem empatado (1-1) com o V. Setúbal.





No final do encontro, Sérgio Conceição criticou a arbitragem de Artur Soares Dias. "Fizemos um golo que foi anulado por três centímetros, mas isto temos de aceitar porque a favor ou contra, a partir do momento em que colocam as linhas temos de as aceitar. Houve um penálti do tamanho da torre dos clérigos não foi marcado. Podem contar connosco", apontou o técnico, em declarações à Sport TV."No tempo de descontos foi mais com o coração do que com a cabeça, mas até lá fomos superiores frente a um Rio Ave que manteve-se organizado. Foi um jogo onde fomos superiores em tudo mas, mais uma vez, cada vez que se aproxima o final do campeonato fica mais difícil ganhar. Na minha opinião há um penálti de todo o tamanho. Fica mais difícil ganhar os jogos. No ano passado, em Vila do Conde, também houve dois penáltis que não foram assinalados, curiosamente com o mesmo árbitro, que eu considero ser o melhor árbitro português.""Tentamos por fora, por dentro, cruzamentos e remates à baliza. Fizemos de tudo para ganhar o jogo. Agora é levantar a cabeça, temos um grupo fantástico, que trabalha todos os dias para ter resultados. Vamos lutar até ao fim. Até à ultima gota", concluiu.