Sérgio Conceição diz que "Pepe está apto para ir a jogo" e comenta renovação de Otávio

Sérgio Conceição falou da condição física dos jogadores do FC Porto, antes da receção ao Santa Clara, e revelou que já pode contar com Pepe. O treinador abordou ainda a renovação de Otávio.





"Falamos todos os dias com departamentos médicos das seleções. Animicamente eles costumam vir bem. É para essa avaliação que temos de olhar. Todos estão fisicamente aptos, depois escolho o melhor onze. Temos de pensar que depois destas viagens todas e do jogo com o Santa Clara estaremos a viajar para Espanha. Tudo é medido na balança da gestão, mas nenhum treinador prepara dois jogos ao mesmo tempo. O Pepe está apto para ir a jogo. Depois veremos se no onze ou nos 20.""Ninguém perde só por culpa própria, mas também por culpa própria.""É uma gestão que o presidente faz da melhor forma, há quase 40 anos, e não se tem saído mal. Eu olho para os jogadores e sou coerente. Para mim é pouco importante que tenham apenas mais dois meses de contrato, os jogadores são todos iguais. Essa gestão tem a ver com a direção. Mas normalmente renova-se com jogadores importantes e ele é um jogador importante."