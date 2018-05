Continuar a ler

Multas no grupo?



"Há sim. Ficam sempre à minha consideração. Normalmente são para organizar situações de grupo. O mais pecador? Houve algumas faltas que foram punidas… mas acho que ficou bem repartido."



Peso controlado



"A composição corporal é uma avaliação que fazemos, assim como a frequência cardíaca em repouso, a ida uma vez por semana a um optometrista, podologista e dentista… Há tanta gente a trabalhar e as pessoas não conhecem. Havendo essa avaliação, feita de forma diária, no mínimo eles têm de pensar que amanhã vão estar na balança. Nos em 32 dos 34 jogos do campeonato, o FC Porto tem uma percentagem de duelos mais elevada… Em 30 jogos, na distância percorrida de alta intensidade, fomos os mais intensos no jogo. Ou seja a capacidade que tinham para esses duelos… Em 34 jogos estivemos 32 em primeiro lugar. Tínhamos uma intensidade no jogo que era reconhecida por toda a gente" "Há sim. Ficam sempre à minha consideração. Normalmente são para organizar situações de grupo. O mais pecador? Houve algumas faltas que foram punidas… mas acho que ficou bem repartido.""A composição corporal é uma avaliação que fazemos, assim como a frequência cardíaca em repouso, a ida uma vez por semana a um optometrista, podologista e dentista… Há tanta gente a trabalhar e as pessoas não conhecem. Havendo essa avaliação, feita de forma diária, no mínimo eles têm de pensar que amanhã vão estar na balança. Nos em 32 dos 34 jogos do campeonato, o FC Porto tem uma percentagem de duelos mais elevada… Em 30 jogos, na distância percorrida de alta intensidade, fomos os mais intensos no jogo. Ou seja a capacidade que tinham para esses duelos… Em 34 jogos estivemos 32 em primeiro lugar. Tínhamos uma intensidade no jogo que era reconhecida por toda a gente"

Na primeira parte da entrevista à SIC Notícias, Sérgio Conceição admitiu que foi difícil mudar certas coisas no FC Porto aquando da sua chegada . Felipe foi um dos jogadores que confessou essa dificuldade de encaixar as novas regras, mas o técnico explica o porquê de cada uma delas."O uso de telemóveis no nosso espaço de trabalho. Há um regulamento interno que criei para que os jogadores possam fomentar o espírito de grupo necessário. Eles têm de se conhecer, têm de falar da família, dos filhos... E eu tentei promover esse espírito. Isso passou cá para fora. A nossa roda era sentida, com todos os jogadores, mesmo os que jogavam menos, o departamento médico… Isso passava para os adeptos, com quem houve grande simbiose"

Autor: André Monteiro