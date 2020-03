Sérgio Conceição: do "pior relvado da Liga" às explicação da situação de Saravia e desaire europeu

O FC Porto viaja na tarde deste domingo para S. Miguel onde, amanhã, irá defrontar o Santa Clara em jogo da 23.ª jornada da Liga NOS. Em conferência de imprensa este domingo, Sérgio Conceição não deixou de abordar a pressão de estar a 1 ponto do líder Benfica, bem como a eliminação da Liga Europa, a situação de Saravia ou o relvado que os dragões vão encontrar nos Açores.





: É uma equipa difícil e que não tem sido muito falada. Falamos de uma equipa que tem mais dois pontos do que no ano passado, muito bem organizada, que não sofre muitos golos, e que soma quatro vitórias nos últimos cinco jogos realizados. Está num bom momentoVamos ver como é que está o estado do relvado. Penso que até foi considerado o pior da 1.ª Liga. Acho que nem o Santa Clara pode treinar no seu estádio... Com um bom ou um mau relvado, desde que se possa praticar futebol, vamos fazer de tudo para ultrapassar esta barreira. Não pode haver qualquer tipo de desculpa, nada servirá de entrave para conseguir os três pontos.Ninguém gosta de perder. Saímos tristes e frustrados por sairmos precocemente de uma competição onde queríamos chegar o mais longe possível. Agora temos de reunir forças para os dois ovjetivos, o foco está na Liga e na Taça. Temos de perceber que este é o ultimo jogo de uma sequência vertiginosa de encontros. Não é desculpa a quantidade de jogos que temos para a nossa eliminação europeia.O Saravia até junho não vai estar no plantel, por isso falar sobre situações positivas e negativas do jogador não vale a pena. O nosso foco está no Santa Clara. Aproveito só para dizer que o Saravia é um ser humano fantástico e esta nova etapa vai ser bastante importante para a sua valorização. Faz parte dos nossos quadros e era importante que ele tivesse mais minutos. Desejo a maior felicidade do mundo para ele.é opção para amanhã.Não tenho por hábito receber nem enviar e-mails. É uma questão que não diz respeito ao treinador do FC PortoAcho que em termos de competitividade é diferente falar da competitividade que existe no futebol português comparativamente ao alemão, italiano, inglês e por aí fora. Os níveis de investimento são completamente distintos. É fácil falar da falta de qualidade dos treinadores, e eles têm quota-parte de responsabilidade na eliminação das mesmas, mas é mais do que isso. Temos de olhar para um problema bem maior.Cada jogo para mim é o mais importante. Antes do Leverkusen foi o Portimonense, e por aí em diante. Uso em cada onze os melhores jogadores que tenho à minha disposição.