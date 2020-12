Sérgio Conceição dormiu "duas ou três horas" e enviou uma curiosa mensagem à rádio

Sérgio Conceição celebrou ontem à noite a conquista da Supertaça frente ao Benfica, mas esta quinta-feira, véspera de Natal, o treinador do FC Porto cumpriu a sua 'tarefa' diária: correr 20 quilómetros. 'Com' o técnico português esteve aquela que diz ser a sua companhia do exercício matinal: a Rádio Comercial. E gravou uma mensagem para a equipa do Programa da Manhã de Pedro Ribeiro, Nuno Markl, Vasco Palmeirim, Vera Fernandes e Elsa Teixeira.





"Dormi duas ou três horinhas e vim correr. Tenho mais de 100 mensagens [depois da Supertaça], mas não tenho nenhuma tua [Pedro Ribeiro], o que é compreensível pelo teu benfiquismo, mas não posso deixar de vos enviar um Santo Natal e às vossas famílias. Fazem-me companhia a partir das 7 da manhã - acordo às 6 e meia-, nos meus 20 km de corrida. Que seja um ano de muito sucesso e muita saúde, força", disse numa mensagem gravada esta manhã.