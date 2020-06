Sérgio Conceição: dos "deslizes" de treinador ao 'timing' das cinco substituições

O FC Porto recebe amanhã (21h30) o Marítimo no Dragão, o primeiro jogo dos azuis e brancos em casa após a retoma da Liga NOS. Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, Sérgio Conceição abordou não só os jogos à porta fechada - fazendo até um apelo aos árbitros -, como as eleições do passado fim-de-semana, mas também a nova regra das cinco susbtituições ou os "deslizes" como treinador.





Os jogadores são praticamente os mesmos e penso que é uma equipa que neste momento está muito bem orientada. Esperamos um jogo difícil, como são todos os jogos de campeonato. Cabe-nos a nós assumir e dizer que temos de ganhar. O ambiente será diferente, estranho, onde falta o condimento que é o público. Estamos a aprender, todos, todas as equipas e todos os intervenientes.: Já falei na semana passada. É um assunto de direção e não é um assunto do grupo neste momento.Temos um grupo competitivo e que me dá garantias. Se não estão uns estão outros. É com os que temos à nossa disposição que tentamos dar uma resposta.Sou sempre a favor de regras que pudessem dar qualidade ao jogo. Falo de frescura, intensidade... para que o jogo seja sempre atrativo. A nove jornadas do fim introduzir uma nova regra não sei se será benéfico... Será benéfico para o futuroTambém tenho deslizes como treinador. Equivoco-me algumas vezes no onze inicial, depois do jogo tenho outras sensações. Quando escolho penso que estou a fazer o melhor, quando ponho no banco também... Jogamos contra adversários que também são competentes. A forma como olhamos para os erros é que é importante e de ressalvar. Ouvi uma ou outra crítica porque desejei boa sorte aos árbitros: diziam que os árbitros não precisam de ser felizes, precisam de ser competentes. Para mim, se forem competentes felizes, tanto melhor. Penso que tivemos uma jornada não muito feliz no que diz respeito à arbitragem e não muito competenteJá tive oportunidade de falar um bocadinho com o Fernando Gomes. As minhas ideias e o que eu penso, para tornar o FC Porto mais forte, estarei aqui para ajudar. Mas o meu foco é o jogo de amanhã.