Sérgio Conceição: «Dou tanto ao FC Porto que também podem levar a cabeça»

Sérgio Conceição afirma que a sua equipa está focada e motivada para ir ao estádio da Luz vencer o Benfica, no clássico que marca a 3.ª jornada da Liga NOS, mas também diz que em jogo estão apenas 3 pontos e que é preciso relativizar as situações."Estes jogos têm sempre o seu peso. O FC Porto nos últimos dois anos bateu o recorde de pontos, mas ganhou só um campeonato. Os pontos não se festejam, festejam-se os títulos. Os clássicos têm peso se as equipas conseguirem ganhar os outros. O campeonato tem 102 pontos, estamos na terceira jornada. Há muitos pontos em disputa e isto não é um aliviar de pressão. Eu gosto de pressão", referiu."Preparamos a equipa de uma forma totalmente confiante. Estamos focados e muito motivados para tentar ganhar o jogo. Toda essa envolvência, com o momento melhor ou pior... fica tudo em banho-maria quando o árbitro apita. Vi o Drulovic, um amigo, a dizer que se eu perdesse os adeptos iriam pedir a minha cabeça. Eu digo que podem levar. Eu dou tanto ao FC Porto que também podem levar a cabeça... Não quero dar um ar de que não se passa nada, mas há coisas que temos de relativizar e ter alguma calma", afirmou o treinador portista, respondendo à antevisão de Drulovic. Quanto ao que o Benfica diz ser 'caça ao Rafa' , Sérgio Conceição comenta: "O Rafa é um elemento importante na dinâmica ofensiva do Benfica, no ataque rápido, no contra-ataque e de acelerar com bola... Não sei quantos amarelos e vermelhos já provocou nos adversários, mas penso que têm sido bem castigados. Há um equilíbrio normal. A caça? Não vejo caça a ninguém. Não nos focamos num jogador."