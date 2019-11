Sérgio Conceição e a polémica festa: «Não é o momento ideal para falar disso»

O FC Porto venceu (1-0) o Boavista, na deslocação ao Estádio do Bessa, em jogo de encerramento da 11.ª jornada da Liga NOS, com um golo de Alex Telles, aos 9 minutos da partida.





No final do encontro, Sérgio Conceição sublinhou o trabalho da equipa diante uma equipa "combativa" e "competitiva" como os axadrezados, frisando os aspetos que acabaram por anular o estilo de jogo da equipa orientada por Lito Vidigal."Os jogadores trabalharam muito para conseguirmos uma resultado positivo, com uma vitória. Um jogo que é sempre difícil, com uma equipa que joga sempre de forma direta, com jogadores muito combativos e uma equipa muito competitiva. Tivemos oportunidades para fazer o segundo golo e matar o jogo mais cedo. Conseguimos anular esse jogo mais direto e a conquista da primeira bola [por parte do Boavista]. Estávamos preparados para isso, são dois pontos fortes deles que controlamos e vencemos de forma justíssima", afirmou o técnico portista em declarações à Sport TV.

Falta de jogadores e o plano diferente

"Tenho um plantel que me dá garantias, conto muito com toda a gente, independentemente de ter 17 ou 35 anos, o que conta é a competência. Dependendo do profissionalismo e também do jogo em questão, entra o onze que me dá mais garantias, que foi o caso. Sabemos o grupo que temos, não é o jogo que vai dar mais confiança ou mudar as ideias relativamente a um jogador, o Loum deu uma excelente resposta, o Fábio Silva, um menino com 17 anos, bateu-se como um homem. Estou completamente tranquilo naquilo que são as minhas escolhas."

Questão disciplinar a Marchesín, Uribe, Saravia e Luis Díaz

"Falo dos jogadores que estavam aqui hoje, é o momento mais importante para mim. Não é o momento ideal para falar disso", concluiu.