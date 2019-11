Sérgio Conceição e a aposta na formação: «Não chamo jovens para ficar bem na fotografia»

A aposta do FC Porto na formação tem feito com que muitos dos jovens formados nos dragões somem minutos na equipa principal, casos de Diogo Leite, Diogo Costa, Romário Baró, Bruno Costa e Fábio Silva. No entanto, a questão da juventude tem sido desvalorizada por Sérgio Conceição, que, esta quarta-feira, voltou a reiterar que aposta nos jogadores pela competência e não pela idade.





"Olho para a competência dos jogadores. Não importa se têm 17, 18 ou 35 anos. O importante é a qualidade que apresentam e o empenho nos treinos. É isso que procuro. Não chamo jovens para ficar bem na fotografia. Já muitos tiveram oportunidade na equipa principal como o Diogo Leite, Diogo Queirós, Diogo Costa, Bruno Costa, Fábio Silva... e temos vários jovens dos sub-19 que são constantemente chamados aos treinos da equipa principal. Estamos em constante comunicação com a equipa B e com os sub-19", explicou o técnico