Sérgio Conceição e a calendarização: «Não vale a pena entrar por aí...»

À semelhança de Silas e Bruno Lage, também Sérgio Conceição foi questionado sobre a calendarização da 17.ª jornada da Liga que arranca com o FC Porto-Sp. Braga, amanhã, às 19 horas, logo seguido pelo dérbi lisboeta entre Sporting e Benfica (21H15).





"Tenho uma opinião, por muito fraca que seja, mas tenho. Não vale a pena entrar por aí, foi marcado está marcado. Jogamos quarta-feia a meia-final da Taça da Liga [frente ao V. Guimarães]. Ficava satisfeito se este jogo fosse sábado depois do almoço, às três ou às cinco, não era por aí que o Sp. Braga pudesse sofrer alguma coisa no seu jogo da Taça da Liga [bracarenses defrontam o Sporting na terça, na outra 'meia'], que também joga com um adversário que, na sexta-feira, defronta outro rival. Mas não há nada a fazer, vamos embora", afirmou esta quinta-feira em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os minhotos.