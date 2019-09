Sérgio Conceição e a conversa com Danilo no fim: «Vão querer criar uma polémica»

Sérgio Conceição destacou a "consistência" do FC Porto em Vila do Conde, onde venceu o Rio Ave por 1-0. À Sport TV, o treinador portista diz que, apesar do sofrimento no fim, a sua equipa mereceu vencer."Penso que jogar aqui é sempre complicado. Entrámos muito bem e na 1.ª parte o Rio Ave praticamente não chegou à nossa baliza. Tivemos ocasiões para sair com outra diferença no marcador. Depois o Rio Ave mudou a estrutura, com dois avançados e uma linha de três atrás com muita largura. Era o que estava a falar com o Danilo, já sei que vão perguntar isso amanhã, vão querer criar qualquer polémica sobre a conversa que tive com ele... É normal. Queriam que os nossos médios saíssem um pouco mais na pressão sobre o meio-campo contrário porque os nossos alas acompanham os jogadores do Rio Ave na largura. Mas apesar da posse do Rio Ave eles não tiveram ocasiões, não me lembro de uma defesa de Marchesín. Estivemos sempre muito atentos e hoie foi mais uma demonstração de gande consistência. Não foram 25 minutos finais espetaculares mas as duas melhores ocasiões são nosssas na segunda parte. O Rio Ave complicou-nos nos a vida, pois 1-0 é um resultado incerto mas somos justos vencedores."Quis dar essa capacidade no jogo interior, ter gente no corredor central, para acelerar. Depois da prestação que teve na quinta-feira passada achei que seria útil.""Bom é o FC Porto estar em primero, como está habituado, mas temos de dar os parabéns ao Famalicão. Só que isto não é uma maratona e ganha-se com a consistência que demonstrámos aqui hoje."