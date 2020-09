Sérgio Conceição e a Covid-19 no campeonato: «Já está a influenciar, mas não há culpados»

Sérgio Conceição foi esta sexta-feira questionado sobre o arranque da Liga portuguesa - pontapé de saída é hoje com o Famalicão-Benfica e o V. Guimarães-Belenenses SAD - em tempos de pandemia e como esta situação pode influenciar o campeonato.





"Já está a influenciar, já se vai adiar um jogo [ Sporting-Gil Vicente ]. Acho que pode, mas não há culpados. Temos é que perceber que vivemos num ambiente que não é fácil para ninguém, e também para a DGS não será", afirmou o treinador na antevisão do jogo com o Sp. Braga , admitindo algum receio com o aumento do número de casos de Covid-19."É uma situação na qual ninguém se sente confortável, e vejo com alguma apreensão principalmente com o aumento de novos casos que tem surgido. Mas temos que continuar a nossa estrada. Cada dia que passa vamo-nos apercebendo do que temos que fazer para sermos cada vez mais rigorosos."