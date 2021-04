Sérgio Conceição foi esta sexta-feira confrontado com as palavras de Paulo Sérgio, que ontem colocou um ponto final no sucedido entre os dois treinadores no jogo entre o Portimonense e o FC Porto. O treinador dos dragões também considerou o incidente ultrapassado, mas lamentou os comentários que foram feitos na sequência





"A mim parece-me que foi ontem, todos os dias parece que o jogo foi ontem! Agradeço ao Paulo as palavras que teve para comigo e para com o FC Porto, retribuo e espero que tudo corra bem ao Portimonense, não tendo em vista o título mas que chegue a um lugar que lhe permita até aspirar a participar na Europa. Há qualidade individual no Portimonense e na equipa técnica para isso", começou por dizer na conferência de antevisão ao jogo com o Santa Clara.E prosseguiu: "No dia seguinte, prosseguiu a vida de dois homens que passaram uma linha que define o aceitável ou o não aceitável, foi demasiado da nossa parte. No outro dia fomos treinar, a vida continuou depois de um episódio não muito positivo da nossa parte. Mas pior do que isso foi o que aconteceu de forma premeditada e insultosa, até para com a minha família. Ouvi que era arruaceiro, javardo, delinquente, até que chegaram ao final da segunda semana a falar dos meus pais. E não estão sob a emoção do jogo. Nada justifica o nosso comportamento no jogo, mas é feio. Muitos não sabem o que é o calor do jogo. Não justifica o que fizemos mas também não justifica o que foi dito nestas duas semanas. Foi muito grave. Mas não vão minimizar o que sou, dão-me mais força. Não vão conseguir com cartilha abanar o profissional Sérgio Conceição e o homem Sérgio Conceicão".