Sérgio Conceição e a distância para o Benfica: «Fazemos as contas em maio»

Sérgio Conceição garante que os atuais sete pontos que separam o FC Porto do líder Benfica (dragões têm um jogo a menos) não trazem pressão extra à sua equipa. Este domingo, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela (amanhã, 20H15), o treinador dos azuis e brancos sublinhou que as contas só se fazem no final do campeonato."A pressão faz parte do jogo, da vida. Temos um jogo para tentar ganhar e temos de estar num bom nível para o conseguirmos. Sabemos o que tem sido o trajeto fora do nosso adversáro. A pressão somos nós que a criamos a nós próprios porque representamos um clube habituado a ganhar. Não há pressão adicional. Temos de tentar ganhar todos os jogos que nos aparecerem à frente para fazermos contas em maio", afirmou.E prosseguiu, não querendo ainda a apontar ao jogo com o Sporting da próxima jornada, já em janeiro: "Estamos preocupados com o jogo de amanhã e não com o do Santa Clara, Chaves ou Sporting. Ainda hoje li na imprensa que tenho dois jogadores 'à bica' [Corona e Marcano] e, se tiverem de jogar, jogam. O mais importante é o próximo jogo. A nossa tolerância é sempre zero, estamos sempre habituados a estar sob pressão e estamos com responsabilidade em todas as competições".