Sérgio Conceição e a escolha de Hugo Miguel: «Se é bem ou mal nomeado? Perguntem à APAF»

Sérgio Conceição foi confrontado com o facto de Hugo Miguel ter sido o árbitro nomeado para o encontro do FC Porto amanhã, com o Moreirense.





"Tem de fazer essa pergunta à APAF. Isto não é por sorteio, mas nomeação. As pessoas têm que assumir a responsabilidade e saber se o Hugo Miguel, sendo um bom árbitro, está em condições em termos emocionais de apitar um jogo que pode ser decisivo para o campeonato. É isso que eu desejo. Que esteja bem e de acordo com a sua qualidade. Se é bem ou mal nomeado têm de perguntar ao Fontela Gomes e à APAF", atirou o treinador dos dragões.