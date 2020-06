Sérgio Conceição e a expulsão de Alex Telles: «Não ia substituí-lo só porque sim...»

O FC Porto regressou, esta quarta-feira, aos triunfos ao vencer (1-0) o Marítimo, em jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga NOS, um resultado que permite agora aos dragões assumirem a liderança isolada do campeonato português, com 63 pontos - mais dois que o Benfica.

No final do encontro, Sérgio Conceição elogiou a prestação da sua equipa, abordou a alteração de estilo de jogo do Marítimo, falou sobre as dificuldades que espera até ao final do campeonato e ainda sobre a expulsão de Alex Telles. Já sobre o atual momento negativo do Benfica, o técnico não quis comentar.

"Estes jogos têm sido realizados num ambiente muito diferente, muito atípico para o que normalmente é característico de um jogo de futebol. Sabíamos que ia ser um jogo dificili, sabíamos também, o que já é hábito, que eles iam mudar a sua forma de jogar, é um sinal de respeito que [as equipas adversárias] têm para com o FC Porto. Penso que na 1.ª parte foi um jogo equilibrado, fizemos o golo, também houve uma ocasião em que o Marítimo podia ter marcado, mas sobretudo equilibrada depois das ocasiões criadas pelas duas equipas. Na 2. parte controlámos mais, penso que o resultado é justo, contra uma equipa bem preparada", apontou o técnico portista.

Arrependido por não substituir mais cedo Alex Telles?

"Arrependido porquê? Porque motivo? Estava a atravessar uma dificuldade normal, até porque temos um estilo de jogo em que os nossos laterais dão muito. Não ia substituir só por substituir, até porque um jogador como o Alex Telles que pode mudar o jogo de um momento para o outro."

Objetivos para o que resta do campeonato

"Há quem lute pela Europa, há quem lute pelo campeonato, como é o caso dos dois primeiros classificados, e há quem lute para não descer. Vai ser difícil até ao final."

Supreendido pelos últimos jogos do Benfica?

"Só falo do FC Porto", concluiu.